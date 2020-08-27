Kuşadası’nda yazar Muzaffer İzgü parkı açıldı

Türkiye’nin en çok okunan çocuk ve genç kitapları yazarı Muzaffer İzgü, ölümünün 3. Yıl dönümünde, çok sevdiği ve bir dönem yaşadığı Kuşadası’nda adını taşıyan parkın açılışıyla anıldı.

Ünlü yazar Muzaffer İzgü Aydon'ın Kuşadası ilçesinde adını taşıyan parkın açılışıyla anıldı. Bir dönem yaşadığı ve her söyleşisinde çok sevdiğini dile getirdiği Kuşadası'nda, İzgü adını taşıyan kitap temalı park'ın açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) Başkanı Şefik Sözer, Muzaffer İzgü’nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, yakınları ve sevenleri katıldı. Açılış töreni, corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN DEDESİYDİ”

Törende konuşan Muzaffer İzgü’nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, babasının isminin verildiği park için Belediye başkanı ve emeği geçenlere teşekkür etti. KEGEV Başkanı Şefik Sözer ise “Bugün vakfımız ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentimize yeni bir değer daha kazandırmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. KEGEV Muzaffer İzgü Parkı; Kuşadası aşığı, çocuklarımızın sevimli dedesi ve derneğimizin onursal üyesi olan gülmece yazarımız Muzaffer İzgü'nün anısına yapılmıştır. Yaşamı süresince önceliği çocuklar olmak üzere yüzlerce kitap yazan, filmleri çekilen, tiyatro oyunları oynayan ulusal onurumuz Muzaffer İzgü’nün ismi bu park ile birlikte sonsuza kadar yaşayacak” diye konuştu.

“HEPİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR YAZARDI”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Ömrüne 107 kitap, 200’e yakın senaryo sığdırmış ve birçok ödüle sahip olmuş Muzaffer İzgü’nün adına bugün bu parkı açıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Muzaffer İzgü’nün Kuşadası ile yakın bir ilişkisi vardı. Muzaffer İzgü hepimiz için çok kıymetli bir yazardı.” dedi.

MUZAFFER İZGÜ KİMDİR?

Gülmece, çocuk ve gençlik kitapları yazarı Muzaffer İzgü, Adana'da doğdu. Yurdun çeşitli il ve ilçelerinde ilkokul ve orta okul öğretmenlikleri yaptı. İlk yazısı 1959 yılında Aydın'da Hüraydın Gazetesinde yayımlandı. 1964 yılından sonra ise Demokrat İzmir gazetesinde yazarlığını sürdürdü. Dönemin ünlü gülmece dergisi Akbaba'da öyküleri çıktı. İlk kitabı gecekondu 1970 yılında yayımlandı. Yaşamına 107 kitap, 200’e yakın senaryo sığdırmış ve birçok ödüle sahip olmuş olan İzgü, 26 Ağustos 2017 tarihinde yaşamını yitirdi.