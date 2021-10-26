Kuşadası’nda yeni bir mantar türü keşfedildi

Bilim insanları, Aydın Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfederek bilim dünyasına tanıttı. Keşfedilen mantara Türkçe "Defne Mantarı" denilirken, dünya literatürüne "Pluteus lauracearum" olarak sunuldu.

Latif SANSÜR

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Dünyada ilk defa ülkemizde Kuşadası'nda keşfedilen ve dünya literatüründe Türkiye'ye atfen, “Volvariella turcica” adı verilen Türkiye isimli mantardan sonra, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda ikinci bir mantar keşfedildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz'un keşfettiği mantar üzerine yaklaşık on yıl çalışıldıktan sonra bilim dünyasına açıklandı. Mantar hakkında bilgi veren Kaygusuz, “2011-2020 yılları arasında Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaptığımız saha çalışmaları sırasında Kuşadası Milli Parkında Defne (Laurus nobilis) ağacının üzerinde yetişen ilginç bir mantar türü tespit ettik” diyerek bu yeni tür üzerindeki araştırmalarını derinleştirdiklerini kaydetti.

DEFNE AĞACI ÜZERİNDE YETİŞİYOR

Kuşadası'nın farklı alanlarında benzer mantar örneklerini toplayarak araştırmalarını genişlettiklerini söyleyen Kaygusuz, şunları söyledi:

“Ülkemizde belirlenen bu örneği dünyadaki bazı herbaryumlarda kayıtlı olan benzer türler ile kıyasladık. 10 yıllık ortak araştırma süreci boyunca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul, Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Dr. Henning Knudsen, Kanada'nın New Brunswick Müzesi'nden Prof. Dr. Alfredo Justo ve Çek Cumhuriyeti'nin Moravian Müzesi'nden Dr. Hana Sevcikova ile birlikte ortak çalışmalar yürüttük. İlk kez Kuşadası yöresinde Defne ağacının üzerinde tespit edilen bu mantar türünün moleküler analizleri sonucunda Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Defne (Laurel) Ormanlarında yetişen bir mantar ile aynı genetik özelliklere sahip olduğunu belirledik.Bu mantar türünün Defne (Laurus nobilis) ağacının üzerinden kaydedilmesinden dolayı, mantarın bilimsel ismini Defne ağacına atfen, “Pluteus lauracearum” olarak isimlendirdik.”