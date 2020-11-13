Kuşadası’nda yeni mantar türü keşfedildi: Volvarille turcica

Kuşadası’nda dünyada bir benzeri bulunmayan mantar keşfedildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, yeni bir mantar türü keşfederek bilim dünyasına tanıttı.

2015 yılında Kuşadası’nda yaptığı saha araştırmaları esnasında toplanan beyaz bir mantar çeşidi 5 yıllık bir çalışma sonucunda dünya literatüründe ‘Volvarille turcica’ olarak tescillendi.

Oğuzhan Kaygusuz, bu türün ülkemizde bulunmasından dolayı mantarın bilimsel ismini Türkiye’ye atfen, ‘Volvariella turcica’ koyduğunu söyledi. Keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan yeni mantar türü, ABD’de bitki bilimleri alanında yayın yapan ‘Mycologia’ isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayımlandı.

5 YIL İNCELENDİ

Kaygusuz “5 yıl önce Kuşadası’nda yaptığımız saha incelemesinde daha önce hiç rastlamadığımız beyaz bir mantarı fark ettik. Yaptığımız laboratuvar çalışmalarında bulduğumuz mantarın üç farklı gen bölgesini izole ettik ve bunları yurt dışındaki diğer beyaz mantar örneklerinin sekansları ile karşılaştırdık. Sonuç olarak mantarın dünyada bir benzerinin olmadığını tespit ettik. Danimarka’nın Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanı Prof. Dr. Henning Knudsen ile 3 yıl boyunca ortaklaşa çalışmalar yürüttük” dedi.