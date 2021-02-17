Kapadokya’dan Kuşadası’na Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılmayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Kapadokya'dan pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler, 8 etaplık mücadele sonunda Kuşadası'na ulaşacak. Toplam bin 347 kilometre kat edilecek turun en uzun etabını 218 kilometre ile Beyşehir Alanya arasındaki parkur oluşturacak. En kısa parkur ise 137 kilometre ile Fethiye Marmaris olacak.

BU YIL İSTANBUL PROGRAMDA YOK

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda profesyonellerin pedal çevirmeye başladığı 2008 yılından bu yana ilk kez İstanbul rotada yer almayacak. Dünya Bisiklet Birliği’nin ilk kez uyguladığı Pro Seriler kategorisinde düzenlenecek tur çerçevesinde bisikletçiler İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerini geçerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bitiş çizgisine ulaşacak. Bisiklet turu her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlarla bisiklet tutkunlarına ulaşacak.

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