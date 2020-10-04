Kuşadası’nın anıt ağaçları tescillendi

İçlerinde Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerini gören tarihin sessiz tanıkları, anıtsal nitelik taşıyan ağaçlar tür tespitleri, yaşları, ölçümlemeleri ile tescil işlemleri tamamlandı. “Anıt Ağaçlar Rotası” hazırlanarak, ağaçların hem korunması hem de turizme kazandırılması için çalışmaların ikinci etabına geçildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anıtsallık kriteri taşıyan tüm ağaçlar Kuşadası Belediyesinin katkısıyla, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bilimsel çalışmasıyla tespit edildi. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın EKODOSD ekibiyle yaptığı ölçüm ve ve incelemeler sonucunda anıtsallık kriteri taşıyan ağaçların tescil işlemlerini bitirildi.

TARİHİN SESSİZ TANIKLARI

Kuşadası'nın biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu söyleyen EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü amaçlarını, “Kuşadası'nın günümüze kadar gelebilen doğal miraslarının korunarak gelecek kuşaklara ulaşması için çalışıyoruz. İçlerinde Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerini gören tarihin bu sessiz tanıklarının yaşamlarını sürdürebilmesi için uygun koşulların ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını, çocukların bu ağaçlarla buluşmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde açıkladı.

ANIT AĞAÇLAR ROTASI

Anıt ağaçların yaşayan birer canlı tarih olarak bulundukları kentlere gurur veren doğal miraslar olduğunu kayden Sürücü, “Biz de gurur duyduğumuz bu ağaçlarla ilgili Kuşadası'nı, Aydın Bölgesinde anıt ağaç sayısı en fazla olan ilçe yapmak istiyoruz. Anıt statüsü alan ağaçlarla ilgili, Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, EKODOSD ve Aydın turist Rehberleri Odası, Kuşadası TÜRSAB işbirliğiyle ‘Anıt Ağaçlar Rotası' hazırlayarak, ağaçların aynı zamanda turizme kazandırılmasını düşünüyoruz” diyerek anıt ağaçların önüne dikilecek tabelalarla ziyaretçilerin türü, özellikleri ve mitolojik hikayeleriyle bilgilendirileceğini söyledi.

EN YAŞLISI BİR ZEYTİN

İçlerinde tüylü meşe, saçlı meşe, dişbudak, doğu çınarı, Londra çınarı, menengiç, Anadolu kestanesi, karadut, zeytin bulunduğu ağaç türlerinin yaşları, 201 ile 1755 arasında değişiyor. En yaşlı olan zeytinin M.S. 265’lerde doğduğu, kentin içinde devasa boyutlardaki bir meşenin ise İstanbul’un Fethi’nden önce var olduğu tespit edildi.