Kuşburnunun faydaları: Kuşburnunun içinde hangi vitaminler var?

Kuşburnunun faydaları: Kuşburnunun içinde hangi vitaminler var?

Kuşburnu zengin C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemini destekleyerek; özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. Şimdi, Kuşburnunun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Polifenol, magnezyum, demir, likopen, A, B, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kuşburnunun; kolesterolün düşürülmesi, solunum yolu hastalıklarının iyileştirilmesi, kansere karşı koruma sağlaması gibi sayısız faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik. İşte kuşburnunun faydaları…

KUŞBURNUNUN İÇİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLER

100 gram kuşburnunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 58.66 g

Enerji: 162 kcal

Protein: 1.6 g

Toplam yağ: 0.34 g

Karbonhidrat: 38.22 g

Lif: 24.1 g

Toplam şeker: 2.58 g

Kalsiyum: 169 mg

Demir: 1.06 mg

Magnezyum: 69 mg

Fosfor: 61 mg

Potasyum: 429 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.25 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 426 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.17 mg

Niasin: 1.3 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

A Vitamini, RAE: 217 µg

A Vitamini, İÜ: 4345 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 5.84 mg

K Vitamini (filokinon): 25.9 µg

KUŞBURNUNUN FAYDALARI

Kuşburnunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Artrit

Bazı çalışmalar kuşburnunun osteoartrit (aşınma ve yıpranma artriti) ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

– Kolesterolü düşürür

Kuşburnu içerisindeki organik bileşikler ve antioksidan bileşenler, vücudunuzdaki LDL (kötü) kolesterolünü azaltır, böylece kardiyovasküler sisteminizdeki yükü azaltır ve ayrıca felç geçirme veya kalp krizi geçirme şansınızı azaltır.

– Eklem iltihabını hafifletir

Kuşburnu özü, eklem iltihabını hafiflettiği ve eklem hasarını önlediğine inanılan polifenoller ve antosiyaninler içerir. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücrelerinizde üretilen ve doku hasarına veya hastalığa neden olabilecek zararlı molekülleri (serbest radikalleri) geçersiz kılan maddelerdir. Diğer çalışmalar, kıkırdak parçalayan spesifik enzimlerin üretimini azaltabileceğini göstermiştir.

– Bağışıklığı güçlendirir

Kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden biri olan zengin bir C vitamini miktarına sahiptir. C vitamini beyaz kan hücrelerini uyarır ve ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için gereklidir. Kuşburnunda bulunan yüksek C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolları hastalıklarından korunabilirsiniz.

– Kansere karşı koruma

Kuşburnunun antioksidan özellikleri kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasını engelliyor.

– Diyabet kontrolü

Kuşburnunun, şeker hastalığından muzdarip insanlar için çok önemli olan vücudun kan şekeri seviyesini kesin olarak düzenlediği gösterilmiştir. Vücutta insülin ve glikoz dengesini koruyarak, kan şekerinin ölümcül olabilecek ani düşmeleri veya çıkmalarını önleyebilirler.



– Cilt bakımı

Kuşburnunun büzücü etkisi cildi elastik tutar, bu yüzden kırışıklıklar oluşmaz. Kusurları kolayca giderir, yanıkları ve izleri iyileştirir, cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar.

– İltihap tedavisi

Düzenli olarak kuşburnu alımı, karaciğer tarafından üretilen ve iltihaplanmadaki artışla birlikte konsantrasyonda artış gösteren bir madde olan C-reaktif protein seviyelerini azaltabilir. Ayrıca, kuşburnunun antienflamatuar özellikleri de kıkırdak erozyonunun önlenmesine yardımcı olur.

– Kemik sağlığını geliştirir

C vitamininin en önemli rollerinden biri, kolajen üretimindeki önemli rolüdür. Kolajen, kuşburnunda bulunan diğer önemli minerallerle birlikte, kemik mineral yoğunluğunu koruyarak yaşlanmaya bağlı osteoporozun önlenmesine yardımcı olabilir.

NOT: Kuşburnunun yoğun olarak kullanımında bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ekşimesi ve uykusuzluk gibi bir takım yan etkileri rapor edilmiştir. Kuşburnu kullanımıyla ilgili her zaman doktorunuza danışmakta fayda vardır.