Kuşcenneti festivali renkli başladı

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen Anadolu Ateşi Grubunun dans gösterisiyle başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali coşkulu şekilde başladı. Festival kapsamında ilk olarak kortej yürüyüşü düzenlendi. AVM kavşağından başlayan ve Bandırma Cumhuriyet Meydanında sona eren kortej yürüyüşüne sivil toplum kuruluşları, animasyon ekipleri ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde eğitim gören yabancı ülke öğrencileri ülke bayraklarıyla katıldı.

‘BU FESTİVAL ÇEVRE FESTİVALİDİR’

Kortej yürüyüşünün ardından konser ve etkinliklerin düzenlediği Bandırma Cumhuriyet Meydanında halka seslenen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 2 yıl süren salgın dönemine işaret ederek yavaş yavaş normale dönüldüğünü söyledi.

Bandırmalı olmaktan gurur duyduğunu belirten Tolga Tosun, “Kuşcenneti Festivali 1987 yılında o dönemin Belediye Başkanı Hasan Sur tarafından başlatıldı. Çevre festivalidir. Çevrede farkındalık yaratmak için yapılmış festivaldir” dedi.

Tosun şöyle devam etti: “Limandan kaynaklı sanayileşme yönünde ilerleyen bir şehiriz. Bundan dolayı çevremiz çok kıymetli. Çevremiz, doğamız, yeşilimiz, denizimiz, hayvanımız, gölümüz Manyas, kuşcennetimiz var. Kuşcennetimiz Avrupa Birliği tarafından A plus diploma almış, kuşların göç rotasında olan çok kıymetli bir yer ve bu çevre festivalinin temel amacı; çevredeki sanayi kuruluşlarının denizimizi, doğamızı, çevremizi kirletmemesi ve farkındalık yaratılması.

Bunun için de akademisyenlerimiz var, panelistlerimiz, şairlerimiz, konserlerimiz, dinletilerimiz. Birçok unsuru 5 gün boyunca, öğlende başlayıp akşam konserler bitene kadar hep beraber farkındalığı yaratacağız. Çağdaşlığın, Atatürkçülüğün kenti Bandırmada, Cumhuriyet Meydanında hep birlikte eğleneceğiz.”

MELEK MOSSO KONSER VERECEK

Başkan Tosun’un konuşmasının ardından Anadolu Ateşi grubu nefes kesen dans gösterisi sergiledi. Bu yıl protokol için yerin ayrılmadığı konserlerde protokol üyeleri de konserleri vatandaşlara birlikte takip etti.

Festival boyunca Ceylan Ertem, Melek Mosso, Hakan Altun gibi ünlü isimler Cumhuriyet Meydanında konser verecek. (DHA)