Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkonmazın vücuda yararları…

Asparagus officinalis olarak bilinen kuşkonmaz, zambak ailesinin bir üyesidir. Tüm dünyada yaklaşık 300 türü bulunur. Eşsiz, lezzetli tadıyla bilinir. Kuşkonmaz üzerinde yapılan araştırmalar, bu sebzenin hücreye zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltma kabiliyeti nedeniyle en iyi meyve ve sebzeler arasında yer almasını sağlamıştır. Peki, kuşkonmazın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kuşkonmaz harika bir vitamin, mineral ve esansiyel protein kaynağıdır. A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B5 vitamini (pantotenik asit), B6 vitamini, folik asit, C vitamini, E vitamini (a-tokoferol) ve K vitamini (filokinon) ve ayrıca folat, demir, bakır, kalsiyum, protein ve lif gibi minerallerle doludur. Tüm bu besinler sayesinde, kuşkonmaz bazı ciddi sağlık avantajları sunar. İşte kuşkonmazın faydaları…

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

Kuşkonmazın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Gebelikte yardımcı olur

Kuşkonmazdaki yüksek folat içeriği, hamilelik sırasında düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları tehlikesini azaltmaya yardımcı olur. Folat, fetüsün büyümesi için çok önemlidir. Ayrıca diüretik etkisi sayesinde komplikasyon ve ödem atmaya yardımcı olur.

Sindirimi geliştirir

Kuşkonmaz, yaygın olarak prebiyotik olarak bilinen bir tür kompleks karbonhidrat olan önemli miktarda inülin içerir. İnülin, besinlerin daha iyi emilimine yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler için ideal

Sadece yağsız ve kalorileri düşük olan kuşkonmaz, aynı zamanda çok fazla çözünür ve çözünmeyen lif içerir ve kilo vermeye çalışanlar için iyi bir seçimdir. Vücudunuz lifi yavaş yavaş sindirirken, öğünler arasında kendinizi tok hissetmenizi sağlar.

İdrar yollarını temizler

Kuşkonmaz, yüksek seviyede amino asit asparagin içerir ve bu da onu doğal bir idrar söktürücü yapar. Başka bir deyişle, daha fazla kuşkonmaz yemek, vücudunuzdaki aşırı sıvı ve tuzu atmanıza yardımcı olabilir, bu da idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kuşkonmaz aynı zamanda bir diğer önemli antioksidan olan E vitamini kaynağıdır. Bu vitamin bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

Kemik sağlığını korur

Diğer yeşil yapraklı sebzelerle birlikte kuşkonmaz da iyi bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini, pıhtılaşma ve kemik sağlığı için çok önemlidir.

Diyabeti kontrol eder

Kuşkonmazda bulunan anti-enflamatuar besinler, tip 2 diyabet de dahil olmak üzere kronik sağlık sorunları riskini azaltmada yardımcı olur. Bu yararlı etki ayrıca vücudun kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde hayati bir rol oynayan mineral kromun varlığına da atfedilir. Bu konuda yapılan çalışmalar, kan şekeri seviyelerini kontrol etmede yardımcı olduğunu, insülin sekresyonunu iyileştirdiğini ve anti- diyabetik etki sağladığını kanıtlamıştır .