Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar

Gümüşhane'nin Boyluca köyünde 11 yıldır vatandaşlar kuşlar aç kalmasın diye kullanılmayan tarlalara buğday ekiyor.

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20 dönümden fazla eski tarlayı kuşlar ve yaban hayvanlarına tahsis eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle bu alanları 11 yıldır ekiyor.

İki yılda bir ekilen tarlalarda büyüyen başaklar biçilmediği için o yıl döküldüğü yerde yeniden biterek kendi döngüsünü oluştururken, bölgede uzun yıllardır görülmeyen kuş türleri ve yaban hayvanları da yeniden kendini göstermeye başladı.

Boyluca köyü muhtarı ve projeyi başlatan Tahir Öztürk, amaçlarının yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacı ve göç eden kuşların tekrar geri dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tahir Öztürk, “Bu tarlayı ekmekteki amacımız boş kalan arazilerden dolayı göç eden kuşları tekrar getirmek. En azından hayvanlarımıza beslemeleri için imkan sağlamaktı. Bu yıl da geldik Mustafa ağabey ile ekimi yapıyoruz. Sadece burada değil farklı noktalarda da ekim yapıyoruz. Burayı iki yılda bir sürüyoruz. Ektiğimiz zaman düşen buğday tekrar bitiyor. O nedenle iki yılda bir ekiyoruz ama buğday her sene çıkıyor. Köylerimiz boşaldığından dolayı tarlalarımız ekilmiyor ve bu nedenle kuşlar aç kalıyordu. Hayvanlar bölgemizi terk etmişti ama şimdi boşta kalan tarlalarımızı ekerek kuşlarımızın geri gelerek burada beslenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

Köyün eski muhtarlarından Mustafa Karabacak da kendisine ait traktörle sürdükleri 27 dönümlük tarlayı en son 1979 yılında öküzlerle karasabanla sürüldüğünü hatırlatarak, “Doğadaki hayvanlar aç kaldı. Burayı ekmeden önce hiç hayvan yoktu. Sonradan güvercinler , yaban keçileri, yaban domuzları geldi. Doğadaki hayvanlar yesin. Bu tarlalar 20 yıldır ekilmiyordu” diye konuştu. (İHA)