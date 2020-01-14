Kütüphanesiyle Türkiye’ye örnek oldu, şimdi de kitap yazıyor

Burdur’da köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, yaşadığı köyün akraba ilişkileri, nişan-düğün hazırlıkları ve doğumdan ölüme kadar ki olayları kaleme aldığı yazıları kitap oluyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK

Kaybettiği abisinin adına kütüphane oluşturan ve yaklaşık 1300 kitabın bulunduğu kütüphanesi ile tüm Türkiye'ye örnek olan Emin Akay'a Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz destek verdi.

Akay'ı ziyaret eden Orkun, Emin Akay'ın kütüphanesine kitap ve raf desteğinde bulundu. Akay'ın kitap sevgisinin gençlere örnek bir davranış olduğunu belirten Ercengiz, “Muhtarımız ve buradaki yöneticilerimiz de bu işin yaşaması için gayret ediyor. Bize de görev, vazife düşerse her zaman buradayız. Ne kadar çok duyurulursa öncü oluruz bu işe başka köylerimize de örnek olur” dedi.

KÖYÜN GELENEKLERİNİ KALEME ALDI

Ercengiz'in verdiği desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akay, “Kendi gayretlerimizle bu hale getirebildik. Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Kütüphaneye bağışladığınız kitaplardan dolayı da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erengiz, Emin Akay'ın yaşadığı köyün akraba ilişkileri, nişan-düğün hazırlıkları ve doğumdan ölüme kadar ki olayları konu aldığı yazıları kültür

yayını haline getireceği sözü verdi.