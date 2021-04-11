Kuva-yi Milliye ruhu bu okulda yaşıyor

1932 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanından parasız yatılı öğrencileri bünyesinde barındırmayı sürdüren Adana Kız Lisesi'nin 20 yıllık Mezunlar Derneği Başkanı Belkıs Yakıcı, “Okulumuzla gurur duyuyoruz. Biz bir aileyiz. Yeni mezunumuz da 90 yaşındaki mezunumuz da tıpkı öğrenci olduğumuz yıllardaki gibi aynı heyecanı duyuyor” dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Çevre Bakanlıkları görevlerinde bulunan Dr. İmren Aykut'un da mezun olduğu Adana Kız Lisesi'nin Mezunlar Derneği Başkanı Yakıcı, Türkiye'nin eğitim tarihine damga vuran okulda Kuvayımilliye ruhunu yaşadıklarını ve yaşatmayı sürdürdüklerini belirtti.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Yakıcı, dernek yönetiminde yer alan arkadaşları ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen parasız yatılı öğrenciler olmak üzere, maddi olarak yeterli imkana sahip olmayan öğrencilerin eğitimlerini rahatça sürdürmeleri için ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Yakıcı, “1932'de Adana Kız Lisesi olarak eğitime başlayan bu okulda, bizler kan bağı olmadan nasıl aile olunacağını gördük. Bu nedenle 2001'den bu yana aktif olarak bu derneğe katkı koymaya çalışıyorum. Dernekçilik düşüncesinin yeni nesillerce doğru anlaşılması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz örgütlü hareketin önemine ilişkin bilinç düzeyine ulaşabilmek” dedi.

YATILI ÖĞRENCİLER İÇİN YUVA OLUYOR

Adana Kız Lisesi'nin, yeni binasının yapılması aşamasında derneğin 10 yıllık bir emeği olduğunu ifade eden Başkan Yakıcı, “Yeni binanın mimarisi, eski lisenin tarihi dokusu örnek alınarak inşa edildi. Burada amacımız, eski dokuyla birlikte lisenin maneviyatını korumak. Aynı zamanda lisemizin özellikle dayanışma duygusunu yaşatmak ve bugün ekonomik şartların zorluğuna rağmen okumaya çalışan çocuklarımıza sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Yatılı devlet okulları, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Adana Kız Lisesi olarak da, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen çocuklarımıza yuva olabilmek çok güzel. Bu anlamda çocuklarımız için her zaman işbirliğine hazır olan okul müdürümüz Fatma Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.