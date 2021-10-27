Kuveytliler Türkiye’deki yaban hayatı fotoğrafladı

Kuveytli yaban hayatı fotoğrafçıları Othman Albedaiwi ve Hamed Al-Refaei Türkiye'de çektiği yabani kuş fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

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Kuveytli kuş fotoğrafçısı olan ve arkadaşı Hamed Al-Refai ile Türkiye’de iki hafta geçiren Othman Albedaiwi'nin çektiği yaban hayatı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Albedaiwi her fırsatta Türkiye’ye gelmek istediğini ve yaban hayatını çok sevdiğini dile getiriyor.



“TÜRKİYE ÖNCELİKLE SEYAHAT ETTİĞİM ÜLKELER ARASINDA”

Kuveyt’ten Türkiye’ye sık sık kuş fotoğrafı çekmek için geldiklerini söyleyen Othman Albedaiwi, “Türkiye kuş çekmek için öncelikle seyahat ettiğim ülkeler arasında. Bu son gelişimde iki hafta boyunca Bursa ve İzmir'de kuş fotoğrafı için arazi yaptım. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Doğasını da çok seviyorum. Çöl ikliminde yaşadığımız için yeşil örtüyü daha çok seviyoruz ve Türkiye gerçekten çok güzel” dedi.

Türkiye’ye yaptığı turlarda farklı kuş türlerini görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Albedaiwi, “Ağaçkakanlar çok ilgimi çekiyor. Karacabey Longozu bu anlamda çok zengin bir orman. Orayı gezmekten çok mutluyum. Bunun yanında yalıçapkını fotoğraflamak çok güzeldi. Baştankara türleri, şakrak, ispinoz, çaprazgaga gibi orman kuşlarından da büyük keyif aldığımı söylemek istiyorum” diye konuştu.

Türk mutfağı ve Türklerin misafirperverliğinden de duyduğu memnuniyete vurgu yapan Albedaiwi, “Her geldiğimde farklı anılar biriktiriyorum. Kuveyt’ten Türkiye’ye gelen çok fotoğrafçı var. Onlarla da görüşüyoruz ve özellikle Bursa'yı onları her fırsatta öneriyorum. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)