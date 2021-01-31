Kuvvacı dedenin milletvekili torunu

Vatandaşların ürettiği “Ahmet Akın, bize en yakın” sloganı ile tanınan CHP'li Ahmet Akın, üç dönemdir Balıkesir milletvekili… Enerji alanındaki özel sektör kuruluşlarında genel müdür, uluslararası alanlardaki holdinglerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, CHP'nin de Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akın, hayatını ve siyaset günlerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

DEDE BİR KAHRAMAN: Balıkesir Gönen'de doğdum, büyüdüm. Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim. Bana, Kuvayı Milliye kahramanı ‘Efelerin Ahmet'i' diye tanınan dedemin adını vermişler. Milli duyguları güçlü bir ailede yetiştim. Annem ev hanımı, babam da Ziraat Bankası'nda müdürdü. Babamı bir iş seyahatinde trafik kazasında kaybettim. Ardından annem de erken yaşta hayata veda etti. Ben ve kardeşim Feriha, baş başa kaldık. Babam bize vatan sevgisi aşıladı ve 13 yaşında onu kaybettiğimde hayatım da bitti sandım. En büyük duam, anneme ve babama mahcup olmamaktı. Babam bana ‘Oğlum senin vekil olman lazım' demişti. Allah nasip etti, Kuvayı Milliye'nin başkenti Balıkesir'den vekil oldum. Her Balıkesirlinin evinde bir gazi ya da şehit vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, bu vatan için her şeyi göze alan Balıkesirlilerin torunu olmaktan gurur duyuyorum.

ÖĞRENCİLİĞE DEVAM: Gönen'de ilk ve ortaokul, sonrası İzmir ve ardından İngiltere'de dil ve ekonomi ile Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi aldım. Halen de Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde yükseköğrenimime devam ediyorum. Hayat arkadaşım Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nden… Eşimle çocukluktan beri tanışıyorduk. Yıllar sonra sevdamız bizi bir araya getirdi.

AHMET AKIN BİZE EN YAKIN: Vatandaşa gitmezsen, sorunu bilemezsin; sofrasına oturmazsan derdini anlayamazsın. Balıkesir Dursunbey'in bir köyünde konuşma yaptım. Yaşlı bir amca ‘Evlat' diye seslendi ve ‘Ahmet Akın bize en yakın' dedi. Bu söz dalga dalga yayıldı. Balıkesirli hemşehrilerim bana slogan armağan etti. İki çocuğum var. Kızım Dilara artık büyüdü… Oğluma da rahmetli babamın adını, Erdal ismini verdik. Benim hayatımda babamı küçükken kaybetmek çok büyük bir eksiklik oldu. Ben de oğluma, kızıma baba eksikliğini hissettirmemek için çaba harcıyorum.