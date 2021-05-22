Kuyumcunun kasası sincaba emanet

İş insanı ve hayvansever Mehmet Yüksel, geçen aylarda yaralı halde 3 sincap buldu. Hayvanları yanına alan Yüksel, bu süre içerisinde bakımlarını da yapıp sincapları besledi. İyileşen iki sincap doğal alana bırakılırken, bir sincap, yarasının iyileşmemesi nedeniyle doğaya bırakılmadı.

Sincap, bu süreçte tedavisi ve bakımıyla ilgilenen Mehmet Yüksel’e alışmaya başladı. Sincap, alıştığı Mehmet Yüksel dışında personelin para kasasından para almaya çalışmasına müsaade etmemeye başladı. Yüksel, sincabı tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra doğal alanına bırakılacağını belirtti.

Yüksel, “Sincapları ölmek üzereyken yuvada bulduk. Onları korumaya aldık ve bebek sütüyle büyüttük. İki kardeşi doğa zamanı geldi, saldık. Biri bize çok bağlandı diye 1-2 ay uzatmak zorunda kaldık. Ayağından bir sakatlıktan dolayı. Gerçek evi doğa olmalı” dedi.

Yetim oldukları için hayvanları korumaya aldıklarını ifade eden Yüksel, “İki kardeşi şu anda doğaya bırakıldı. Biri bizde kaldı. Bizde kalmanın sebebi ayağında bir sakatlık vardı, tedavisi sürüyor. Bunu da tedavi bittikten sonra tekrar doğa ortamına salacağız. O kadar cana yakın ki hisleri güçlü, benim yanımda ve müşterilerimizin önünde gezer. Herkes onunla ilgilenir ve kasaya sahip çıkıyor. Başka birisi kasadan parayı alırken, onlara saldırıyor. Yabancı bir el kasaya dokunduğu an, kesinlikle müdahale ediyor ve ona saldırıyor. Ama ben dokunduğum zaman bana karışmıyor” diye konuştu. (İHA)