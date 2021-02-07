Kuyuya düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demre İtfaiye ekibi Yaylakaya Mahallesi'nde vatandaşların su dolu kuyuya kedi düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine varan ekipler çaresiz kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Bir merdiven yardımı ile 15 metrelik içi su dolu kuyuya inen itfaiye eri, içinde bulunduğu çaresizlik ve korkudan sürekli miyavlayan kediyi kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde de kuyuya düşen bir köpeği kurtarmak için seferber olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye ekiplerinin bu yardımseverliği vatandaşların takdirini topladı. Çevrede bulunan vatandaşlar insanların canı ve malını kurtarmak için özveriyle çalışan itfaiye erlerine aynı duyarlılığı hayvanlar için de gösterdiği için teşekkür etti.