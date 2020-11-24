Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.
Açıklamada, “Ege Denizi’nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.
Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.