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Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Sozcu.com.tr
Yaşam 24 Kasım 2020 - 16:29

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, “Ege Denizi’nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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