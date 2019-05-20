Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin kazananı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği 'Kuzey Kıbrıs Rallisi' muhteşem bir finalle sona erdi. Nefes kesen rallinin kazananı belli oldu.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan ‘Akdeniz Rallisi’, 17-19 Mayıs tarihlerinde KKTOK(Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu) tarafından organize edilen yarışa 34 araç ve 68 sporcu, toplam uzunluğu 537,82 kilometre olan rallide 110,05 kilometrelik 10 özel etapta mücadele ettiler. 17 Mayıs Cuma gecesi Girne Yat Limanı'nda gerçekleşen start seremonisi ile başlayan Akdeniz Rallisi'nin ilk gününde, Girne şehir içerisinde hazırlanan seyirci özel etabı geçildi. Hafta sonunda, üç gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı ve Girne Yat Limanı'nda ki finiş podyumunda tamamlanan rallide birinciliği Girne Rocks Hotel'in sponsorluğunda yarışan Skoda Fabia R5 ile Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi kazandı.