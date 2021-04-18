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Kuzu göbeği altından değerli

Avrupa'da  Michelin Yıldızı sahibi restoranların kapıştığını, kilosunu 400 Euro’dan satılan ‘Kuzu Göbeği’ mantarı artık yok denecek kadar az. Değişen iklim koşulları, düzensiz yağış rejimi rekolteyi büyük ölçüde düşürdü.

Selami AYDIN
Güncellenme: 07:21, 18/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Kuzu göbeği altından değerli

Denizli'de köylülerin ormanlık alanlardan topladığı ‘Kuzu Göbeği' olarak bilinen Morel Mantarı’nı Avrupa ülkelerine ihraç eden girişimci Mehmet Çalışkan, geçen yıl bu dönemlerde günlük 5 ton ürün aldıklarını fakat bu yıl 100 kiloyu güçlükle bulabildiklerini söyledi.

Bir adet Kuzu Göbeği Mantarı neredeyse bir kilo etin verdiği proteine eşit. Şifa deposu olarak bilinen bu mantarın kilosu
400 Euro’ya satılıyor.

FİYATI EL YAKIYOR

Kuzu Göbeği'nin Şubat ayında başladığını ve Mayıs ayı başına kadar alım gerçekleştirdiklerini söyleyen Çalışkan, “Bu kültür mantarcılığında olduğu gibi kontrollü koşullar altında üretilen bir ürün değil. Tamamen doğal olarak doğadan toplanıyor. Köylülerimiz her yıl bu dönemlerde ürün toplar ve ek gelir elde ederler. Kalitesine göre kilosu 100 ile 300 liradan işletmeler tarafından satın alınır. İhracata hazırlanan ürünlerin kilosu 400 Euro'ya kadar alıcı bulabilir. Değişen iklim koşulları ve kuraklık nedeniyle bu yıl ürün olmadı. Geçen yıl bu zamanlar günlük 5 ton ürün alırken şimdi 100 kiloyu zor buluyoruz” diye konuştu. Ürünün lezzetli olduğunu bu nedenle Michelin Yıldızı sahibi restoranlarda sıklıkla kullanıldığını söyleyen Çalışkan, “Bu mantar çok değerli. Bir kilo etteki proteine eş değer proteine sahip ayrıca E vitamini bakımından zengin bir ürün” dedi.

Mehmet Çalışkan