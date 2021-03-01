Kuzuların annelerine kavuşma heyecanı

Kış aylarının çetin geçtiği Tunceli’de küçükbaş hayvancılığın en yaygın yapıldığı Pertek ilçesine bağlı Çakırbahçe köyünde besiciler, şubat ayının ilk haftalarında doğumu gerçekleşen kuzular ile koyunları, süt verimini arttırmak için ayrı mekanda tutuyor.

Gün boyu süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen kuzular ile meralarda otlayan anneleri, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor.

Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor.

Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzular, hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.

Bu durum ne kadar renkli görüntüler oluştursa da, yakın bir süre içerisinde annesini kaybeden besici Günay Acim, koyun ile kuzuların buluşma esnasında duygulu anlar yaşıyor.

“AKLIMA ANNEM GELİYOR”

2 ay önce annesi vefat eden Acim, “Çocuk annesinin sütünü içtiğinde nasıl seviniyorsa bu durum kuzular için de böyledir. Anne sevgisi çok farklıdır, çok yakın bir zamanda ben de annemi kaybettim. Bir annenin kuzusuna fedakarlığı çoktur. Koyun ile kuzu buluştuğunda onlar birbirine koşup kavuştuğunda, bazen çok üzülüyorum. Benim de böyle zamanlarım oldu. Bugün onlar buluştuğu zaman aklıma annem geliyor ve ister istemez üzülüyorum” diye konuştu. (DHA)