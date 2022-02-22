‘Baharın habercisi’ kuzular anneleriyle buluştu

Muş'ta 'baharın habercisi' olarak bilinen kuzuların, emzirme saatlerinde anneleriyle buluşturulduğu anlar görülmeye değer.

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Muş’a 73 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde hayvancılık yapan besiciler, çetin kış mevsimine rağmen tek geçim kaynağı olan hayvancılığı sürdürüyor.

Günde iki defa kar üzerinde beslemeleri yapılan koyunların kuzularıyla buluşma anı havadan görüntülendi. Annelerine kavuşarak süt içen kuzular, renkli görüntülere sahne oldu.

“KUZULARI ANNELERİYLE BULUŞTURUYORUZ”

25 yıldır besicilikle uğraştığını anlatan Celal Yurdakul, “Hayvanları günde iki kez besliyorum. Anneleri telef olan kuzuları ise biberonla besliyorum. Kuzularını doyurmayan anneler var, onları da inekten sağdığımız sütle besliyoruz. Besicilik zor. Rahat bir iş yok. Günde iki kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzu annesini sesinden tanıyor, annesi de kuzuyu hem sesinden hem de kokusundan tanıyor. Her anne kendi kuzusunu alıyor. Çok güzel bir duygu. Anneler kuzularını alıp ayrı ayrı besliyor. Yetim olan kuzular, boynu bükük beni bekliyor, onu da ben biberonla besliyorum” dedi.

Eşi Celal Yurdakul’a yardımcı olduğunu ifade eden Ayfer Yurdakul ise hayvancılığın çok zor bir meslek olduğunu ifade etti.

Yurdakul, “Akşam saatlerine kadar hayvanlara bakıp, yemlerini ve sularını veriyoruz. Eşime yardımcı oluyorum. Ayrıca hayvancılığın yanı sıra ev işi yapıyorum. Doğu’da kadın olmak zor. Mecburen hayvancılık yapmak zorundayız” diye konuştu. (İHA)