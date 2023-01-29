Kuzuya bebek gibi bakıyor

Ordu'da yaşayan Gülcihan Altunordu, 1,5 aylık kuzuya evinde adeta bebek gibi bakıyor.

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Altınordu ilçesinin Selimiye Mahallesi’nde pazarda tezgahtarlık yapan Gül Altunordu, bir süre önce köydeki akrabalarının baktığı kuzulardan birini, annesiyle yaşadığı eve götürdü.

Anne Gülcihan Altunordu, kısa sürede ailenin maskotu haline gelen ‘Boncuk’ adını verdiği kuzuya özenle bakıyor.

Üç çocuk annesi Altunordu, biberonla süt vererek beslediği, altını bebek beziyle bağlayarak baktığı kuzunun veteriner kontrollerini de ihmal etmiyor.

“ARTIK EVDE CANIM SIKILMIYOR”

Gülcihan Altunordu, kızı çalıştığı için gündüzleri evde yalnız kaldığını söyledi.

Altunordu, “Bir süredir kuzu bizimle birlikte yaşıyor. Gündüzleri kuzunun bakımlarını ben yapıyorum. ‘Boncuk’ sayesinde artık evde canım sıkılmıyor.” dedi.

Altunordu, ‘Boncuk’u çocuk gibi sevdiğini, yakından ilgilendiğini dile getirerek, “Kuzumla çok güzel vakit geçiriyorum. 3 çocuğum var, şimdi Boncuk ile 4 oldu. Onu çocuklarımdan ayırt etmiyorum. O bizim adeta çocuğumuz oldu. ‘Boncuk’u çok seviyoruz” diye konuştu.

Altunordu, kuzuya çok alıştığını, yanından hiç ayrılmak istemediğini vurgulayarak, “Bazı komşularımız espri de olsa, ‘Kuzuyu kesip yiyelim’ diyor. Bu sözlere çok kızıyorum ve üzülüyorum. Biz ona asla kıyamayız” ifadesini kullandı.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını, çocuklarının ve komşularının sık sık eve gelip kuzuyu sevdiklerini anlatan Altunordu, ‘Boncuk’un da kendilerine çok alıştığını, bir yere gittiklerinde peşlerinden geldiğini söyledi.

Gül Altunordu ise annesinin Boncuk’u çok sevdiğini, evladı gibi ilgilendiğini söyledi. Altunordu, “Kuzu artık evimizin bir parçası oldu. Evde onunla çok güzel anılar biriktiriyoruz. Bazı günler alışverişe birlikte gidiyoruz. Bizi görenler çok şaşırıyor” dedi. (AA)