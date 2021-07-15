Kylie Jenner 3 yaşındaki kızı Stormi’ye özel marka çıkarıyor

ABD'de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, kendi adıyla kurduğu kozmetik markasıyla iş dünyasında emin adımlarla ilerliyor.

Aile içindeki en zengin isim olan 23 yaşındaki Jenner, 3 yaşındaki kızı Stormi için de bir marka yaratmaya hazırlanıyor. Kylie Cosmetics’in lansmanı öncesi YouTube kanalında ‘Inside Kylie Cosmetics’ adlı videoda bilgiler veren Jenner, “Etrafınızdaki insanlar, ailenizin sizin üzerinizde büyük bir etkisi oluyor. Kardeşlerim ve annem benim bugüne gelmemi sağladı. Stormi’nin etrafında çok güçlü kadınlar ve erkekler var” dedi.

Videoda şirketin genel merkezini gösteren Jenner, kızının kendine ait bir alanda oyunlar oynadığı anları da paylaştı. “Stormi’nin kendi işlerini yürüttüğü bir ofisi var” diyen Jenner, “Aslına bakarsanız yakında gizli bir markayı ortaya koyacak. Bir süredir üzerinde çalışıyorduk ancak şimdi gaza basma zamanı” dedi.

Jenner, ünlü şarkıcı Travis Scott’la beraberliğinden dünyaya gelen kızının projesiyle ilgili detay vermekten kaçındı. Jenner, kızına aldığı lüks hediyeler ve verdiği devasa partilerle ilgili zaman zaman yoğun eleştiriler alıyor.