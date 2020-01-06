Kylie Jenner Avustralya’daki yangın için önce bağış istedi, sonra kürklü terlik paylaşımı yaptı

Kylie Jenner, dün sosyal medya hesabından Avustralya'daki yangında ölen hayvanlar için bağış linki bıraktı ve herkesi sağduyulu olmaya davet etti. Kısa bir süre sonra ise gerçek kürkten yapılan terliklerini paylaştı. Jenner'ın bu hareketi 'İkiyüzlülük' olarak yorumlandı...

Avustralya’da haftalardır etkisini gösteren yangın büyük felaketlere neden oluyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği yangında Sydney Üniversitesi’nden ekolog Chris Dickman’ın saha hesaplamalarına göre, 480 milyon hayvan, alevler, duman ya da yüksek ısıdan dolayı hayatını kaybetti…

Dünyanın gündemine oturan bu acı olay, dünyaca ünlü isimleri de ayağa kaldırdı. Nicole Kidman ülkesine 500 bin dolar bağışta bulunurken, Miley Cyrus 3 milyon dolar, Pink 500 bin dolar bağışladı. Diğer yıldız isimler ise bağış çağrısında bulundu.

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner da, dün Instagram’ın hikaye bölümünden Avustralya’daki yangına dikkat çekti. Nicole Kidman’dan Miley Cyrus’a kadar pek çok ünlü isim yangın için bağış yaparken, Jenner sadece bağış linki bırakmakla yetindi…

Duyarlı davranayım derken eline yüzüne bulaştıran Kylie, hüzünlü paylaşımlarından sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi gerçek kürkten yapılmış terliklerini paylaştı… İşte ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu ve genç milyarder adeta sosyal medyada linç yedi…

Yapılan eleştirilerin çoğu, Kylie Jenner’ın milyarder olup bağış yapmaması yönündeydi. En önemli eleştiri ise duygusal Avustralya yangını paylaşımları yapıp, ardından kürklü terlik paylaşmasına oldu ve sosyal medya kullanıcılarının yüzde 90’ı Kylie’yi ‘İkiyüzlü’ olmakla suçladı…