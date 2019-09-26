Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, şiddetli grip nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili ailesini ve sevenlerini korkutan Jenner, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve “Ne yazık ki gerçekten çok hastayım” dedi.

Jenner Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousting ile iş birliği yaptığı makyaj koleksiyonunun tanıtımına katılamayacağını da şu sözlerle anlattı: “Bildiğiniz gibi, Olivier ile yaptığımı makyaj iş birliği ve Paris Moda Haftası’ndaki Balmain şovu için Paris’e gitmeye hazırlanıyordum. Ne yazık ki gerçekten hastayım ve seyahat edemiyorum. Bu şovu kaçırdığım için kalbim kırıldı, ancak inanılmaz ekibimin ve bu organizasyon için şehirdeki arkadaşlarımın orada ruhumla bulunmamda yardımcı olacağını biliyorum. Olivier ile bu koleksiyonu yaratmak bir hayaldi. Tabii ki bu koleksiyon sadece pist için değil .. Bunu bir ömür boyu sürecek bir etkinlikte kullanabilmeniz için yarattım.”

