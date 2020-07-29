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Kylie Jenner kızı Stormi için 200 bin dolar değerinde Midilli aldı
Kylie Jenner kızı Stormi için 200 bin dolar değerinde Midilli aldı
Kylie Jenner Stormi için kesenin ağzını açtı. Genç anne kızı için 200 bin dolar değerinde bir Midilli aldı. Frozen adındaki at Hollanda'dan geldiği için 14 karantinada kaldıktan sonra Kylie'nin evine gelecek...
Yaşam 29 Temmuz 2020 - 09:35

Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerindne birine sahip olan Kylie Jenner, kızı Stormi Webster için 200 bin dolar değerinde bir midilli aldı. Daily Mail’in haberine göre Frozen adındaki beyaz at, geçtiğimiz hafta başında Hollanda’dan Los Angeles’a getirildi. Kylie’nin evine yakın bir ahıra taşınmadan önce de 14 gün karantinada tutulacak. Kaynaklar, böyle bir midillinin getirtilmesinin yaklaşık 7-10 bin dolar arasında bir maliyet getireceğini söylüyor.

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