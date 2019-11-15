Kylie Jenner ve Cardi B’nin kuaförü Tokyo Stylez kadın olmak için ameliyat oldu

Kylie Jenner ve Cardi B’nin kuaförü Tokyo Stylez kadın olmak için ameliyat oldu

Kylie Jenner'ın rengarenk modellerinin, Cardi B'nin o uzun saçlarının mimarı kuaför Tokyo Stylez, uzun süredir kadın olmak istediğini söylüyordu. Stylez, bu yolda ilk adımı attı ve önce göğüs ameliyatı oldu...

Tokyo Stylez… Kuaför ve aynı zamanda peruk üretip satıyor. Kylie Jenner ve Cardi B’nin ise yıllardır saçlarını Tokyo tasarlıyor. Örneğin Kylie’nin sürekli değişen saç renklerinin arkasındaki kişi Tokyo… Keza Cardi B’nin de bir uzun bir kısa saçlarının mimarı da o…

Yıllardır kadın olmak istediğini söyleyen, Hollywood’un en aranılan kuaförlerinden biri olan Stylez, sonunda bu yolda ilk adımı attı ve göğüs ameliyatı oldu. Ameliyat için bir hayli heyecanlı olduğunu söyleyen Stylez’e Kylie ve B de destek verdi…

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bandajlı olan göğüslerini gösteren kuaföre pek çok tebrik mesajı geldi.