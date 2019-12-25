Kylie Jenner’ın annesi Kris, torunu Stormi’ye dev bir oyun evi hediye etti

Kylie Jenner, kendi adına açtığı YouTube kanalıyla geniş bir takipçi sayısına ulaştı. Kanalı yeni açmasına rağmen 7 milyon abonesi olan Kylie, genellikle gündelik hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor ve videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Jenner, dün de evindeki yılbaşı dekorasyonunu gösterdiği 2019 Chrismas Decorations adlı bir video yükledi. Paylaşımda, Travis Scott ile beraberliğinden olan kızı Stormi’ye, büyükannesi Kris Jenner tarafından gerçek boyutlarda bir oyun evi hediye edildiği de yer aldı.

Kris, 1,5 yaşındaki torununa Noel hediyesi olarak devasa bir ev hediye etti. Aslında bu evin duygusal bir yanı da var. Kylie, kızı Stormi’nin yaşındayken bir oyun evine sahipmiş. annesi Kris de, Kylie’nin bebekken minyatür versiyonuna sahip olduğu oyuncak bebek evini Stormi için gerçek boyutlarda tekrar yaptırmış.

Kylie Jenner’ın küçük bir kız çocuğu olduğu günleri hatırlayarak duygulanan Kris “Şimdi ikiniz de aynı hatıralara sahip olacaksınız” diyerek duygularını paylaştı.

Mobilyaların, mutfağın, yemek masasının, şöminenin, ütü masasının ve bir evde olabilecek tüm detayların yer aldığı iki katlı ev, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Stormi’nin hayatına özenenlerin dışında, küçük kızın büyüdüğünde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine dikkat çekenler de oldu.

Annesinin şimdiden kimsenin sahip olamayacağı şeyleri hediye etmesi, lüks içinde yaşaması, milyonlarca dolarlık gardıroba sahip olması, sosyal medya kullanıcılarının minik Stormi’nin ileride doyumsuz bir insan olabileceği şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.