Kylie Jenner’ın paylaşımları 2018’e damgasını vurdu

Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki etkisi yadsınamaz. Her paylaştığı fotoğraf milyonlarca beğeni alan Jenner, 2018'in en çok beğenilen 10 fotoğrafından 5'inin sahibi oldu...
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Keeping Up with the Kardashians şovuyla adını duyuran Kylie Jenner, daha sonra kurduğu Kylie Cosmetics markasıyla milyonlara ulaştı. Instagram’da en çok takipçiye sahip isimlerden biri olan Kylie’nin paylaşımları da milyonlarca kişi tarafından beğeniliyor…
2018’in en’leri de bir bir açıklanırken, bu yılın en çok beğeni alan Instagram fotoğrafları da belli oldu. Yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesi Kylie Jenner’a ait… Listede futbolcu Cristiano Ronaldo 10’uncu ve 6’ncı sırada yer alırken, XXXTentacion 7’nci, Ariande Grande’nin ölen sevgilisi Mac Miller paylaşımı 4’üncü, Hailey ve Justin Bieber’ın fotoğrafları ise 2’nci sırada yer aldı.
Kylie Jenner’ın anne olduğunu duyurduğu bu fotoğraf ilk sırada yer alıyor. Paylaşım 18.039.425 kişi tarafından beğenildi…
Justin Bieber’ın eşi Hailey ile paylaştığı bu fotoğraf 13.349.861 beğeniyle ikinci sırada…
Kylie’nin bebeğiyle yaptığı ilk paylaşım 13.066.988 beğeni ile üçüncü sırada yer aldı.
Ünlü şarkıcı Ariana Grande’nin, eski sevgilisi Mac Miller’ın ölümü üzerine yaptığı paylaşım 12.833.345 beğeni ile dördüncü sırada.
Rep şarkıcısı XXXTentacion
paylaşımı 12.858.001 beğeni ile beşinci sırada.
Cristiano Ronaldo’nun paylaşımı 12.285.422 beğeni ile altıncı sırada.
Kylie Jenner 12.277.786 beğeni… 7’nci sırada…
Kylie Jenner 11.864.219 beğeni ile sekizinci sırada.
Kylie Jenner 11.395.411 beğeni ile dokuzuncu sırada.
Cristiano Ronaldo’nun sevgilisiyle paylaşımı 11.379.293 beğeni ile 10’uncu sırada.