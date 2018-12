Kylie Jenner’ın paylaşımları 2018’e damgasını vurdu

Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki etkisi yadsınamaz. Her paylaştığı fotoğraf milyonlarca beğeni alan Jenner, 2018'in en çok beğenilen 10 fotoğrafından 5'inin sahibi oldu...

Keeping Up with the Kardashians şovuyla adını duyuran Kylie Jenner, daha sonra kurduğu Kylie Cosmetics markasıyla milyonlara ulaştı. Instagram’da en çok takipçiye sahip isimlerden biri olan Kylie’nin paylaşımları da milyonlarca kişi tarafından beğeniliyor…

2018’in en’leri de bir bir açıklanırken, bu yılın en çok beğeni alan Instagram fotoğrafları da belli oldu. Yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesi Kylie Jenner’a ait… Listede futbolcu Cristiano Ronaldo 10’uncu ve 6’ncı sırada yer alırken, XXXTentacion 7’nci, Ariande Grande’nin ölen sevgilisi Mac Miller paylaşımı 4’üncü, Hailey ve Justin Bieber’ın fotoğrafları ise 2’nci sırada yer aldı.