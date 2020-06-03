Kylie Jenner’ın yaptığı harcamalar incelemeye alındı

Forbes dergisinin servetinde sahtecilik ile suçladığı Kylie Jenner için işler sarpa sarıyor. En genç milyarderler listesinden atılan Jenner'ın şimdi de harcamaları inceleniyor...

Kylie Cosmetics markası ile 1 milyar dolar servet elde eden Kylie Jenner, iki yıl üst üste Forbes tarafından ‘Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire’ seçildi. Geçen hafta ise ünlü dergi Jenner’ın sahtecilik yaptığını ileri sürerek unvanını elinden geri aldı…

Aslında 700 milyon dolar serveti olduğu ortaya çıkınca, unvanını 23 yaşındaki Alexandra Andresen’e kaptıran Jenner’ın sahte servetine rağmen yaptığı harcamalar dikkat çekti. Ünlü ismin, son birkaç ayda özel jet ve gayrimenkuller alarak 130 milyon doları bulan harcama yaptığı ortaya çıktı. 1 ay öncesine kadar yatırım yapmaya devam eden Kylie Jenner’ın bu nedenden dolayı harcamaları incelemeye alındı…