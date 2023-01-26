Kylie Minogue’un alkolsüz şarabı her 10 saniyede şişe satıyor

Dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue'un alkolsüz köpüklü rose şarabı, Noel döneminde en çok satanlar arasına girdi.

Sozcu.com.tr

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54 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue’un, 2020 yılında çıkardığı ve kendi adını taşıyan şarap markası, bu yılki satış rakamlarını açıkladı.

The Drinks Business’ın haberine göre, ünlü isim, aralık ayında her 10 saniyede bir alkolsüz köpüklü rose şarap çeşidinden bir şişe sattı. Minogue’un alkollü şaraplar da dahil olmak üzere tüm içkileri ise toplamda yedi milyon şişe sattı.

Salı günü hayranlarına destekleri için Instagram üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlayan şarkıcı, şarabının başarısından ötürü gurur duyduğunu söyledi.



Kylie Minogue Şarapları; Prosecco, Provence Rosé, Chardonnay, Sauvignon Blanc ve Merlot çeşitlerini içeriyor. Markanın, ocak ayındaki satış rakamlarının da benzer bir sonuç göstermesi bekleniyor.

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