Laboratuvara götürülen maymunlar yolda kaçtı

ABD’de laboratuvara götürülürken kendilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu üç maymun kayıplara karıştı.

Sozcu.com.tr

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ABD'de yaklaşık 100 maymunu deney için laboratuvara götüren bir kamyonun kaza yapması sonucu en az üç maymun kaçtı.

Pennsylvania eyaletine bağlı Danville'de dün maymunları taşıyan araç bir çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kaza sonrası kamyondaki maymunlardan en az üçü kaçtı. Yetkililer, helikopterlerle kaçan maymunları aramaya başladı.

Polis maymunlardan birinin ağaçta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.