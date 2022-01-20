Ladik Gölü’nün yüzeyi buz tuttu

Samsun'un Ladik ilçesinde yüzen adaları ve turna balığıyla ünlü 870 hektarlık Ladik Gölü buz tuttu.

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Samsun’da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle doğal SİT alanı olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ladik Gölü dondu.

Gölün buz tutması çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz etkiledi.

Araştırmacı Hadi Ergül, “Şu anda bulunduğumuz yerde sıcaklık eksi 6 derecedir. Göl donmuş vaziyettedir. ‘Eğer tilki oradan yürümüş geçmişse oradan TIR bile geçebilir’ derler” diye konuştu. (İHA)

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