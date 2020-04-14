Lady Diana’nın polis memuruna yazdığı mektup açık artırma ile satılacak

Yaşadığı dönemde, Kraliyet Ailesi’nin en sevilen ismi olan merhum prenses Diana’nın 1989’da yazdığı el yazısı mektubu açık artırmaya çıktı. 1989 yılında, Prens William’ın doğum günü partisine gelen ve şovuyla partiye heyecan katan Çavuş George Plumb’a yazdığı teşekkür mektubu açık artırmada satılacak. Açılış fiyatı da 16 bin sterlin olarak belirlendi.

Resmi Kensington Sarayı antetli kağıda yazılan el yazısı mektup 21 Haziran 1989 tarihli ve Scotland Yard’ın seçkin Yakın Koruma Grubuna gönderildi. Galler Prensesi’nin imzasını içerirken, yedi ve dört yaşlarındaki iki oğlu da mesajın altına isimlerini ekledi. Mektupta “Sevgili Çavuş Plumb, bugün William’ın doğum gününde buraya gelmek senin ve ekibin için çok nazik bir davranıştı. Şu anda hepinizin ne kadar meşgul olduğunu biliyorum, bu yüzden sizin ve motosiklet ekibinizin doğum günü kutlamalarına katılabilmeniz bizim için çok önemliydi! En içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saygılarımla Diana, William, Harry.”