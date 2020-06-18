Lady Gaga bir hayranına üstündeki ceketi hediye etti

Lady Gaga, erkek arkadaşı Michael Polansky ile Malibu'da bir restorandan çıkarken, hayranlarından biri yanına yaklaştı ve ünlü şarkıcı deri ceketini hediye etti. Ne var ki basına yansıyan fotoğraflarda daha çok Gaga'nın aldığı kilolar gündem oldu...

Dünyaca ünlü star Lady Gaga, sevgilisi Michael Polansky ile birlikte Malibu’daki bir restorandan çıkarken görüntülendi. O sırada Malibu’da yaşayan ve bir çiftlik sahibi olduğu söylenen 27 yaşındaki Shannon McKee şarkıcının yanına yaklaştı ve ona bir anısını anlattı.

Geçmişte Lady Gaga hayranı olan erkek arkadaşının, sırf ünlü şarkıcıya benzediği için kendisi ile çıkmaya başladığını söyleyen hayran “Ona hikayeyi anlatırken Lady Gaga üstündeki ceketi çıkarıp hediye etti. ‘Ceketimi çok sevdin sanırım. Al, bu senin’ dedi. Böyle şefkatli ve güzel bir insanla tanıştığım için çok minnattarım” dedi…

Öte yandan Lady Gaga’nın basına yansıyan fotoğrafları sosyal medyanın da gündemine oturdu. Karantina döneminde aldığı kilolar dikkatten kaçmayan Gaga’nın eski halinden pek eser yoktu…

