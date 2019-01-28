Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın Las Vegas’taki düeti sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas konserlerine devam ediyor. Cumartesi günü ise konserinin sürpriz bir ismi vardı; Bradley Cooper. A Star Is Born filminde başrolü paylaştığı Cooper ile, sahnede düet yapan Gaga’nın tavırları sosyal medyada tepki topladı.

Gaga’nın Cooper’a ‘Aşk’la bakması eleştirilirken, bunun reklam amaçlı yapıldığını düşünenler de bir hayli fazlaydı. Zira A Star Is Born filmi 91. Oscar Ödülleri için 8 dalda aday gösterildi ve dikkati üzerlerine çekmek istedikleri söylendi.

Bradley Cooper Shallow’u söylerken gözlerini ayırmayan, hatta bir ara ağlayan 32 yaşındaki Lady Gaga için ‘Kendine gel’, ‘Bradley’den uzak dur’, ‘Onun mutlu bir ailesi var Lady Gaga’ gibi yorumlar da yapıldı… Ünlü model Irina Shayk ile birlikte olan ve 1 yaşında kızları bulunan Cooper’ın Gaga’ya karşılık vermesi ise şaşkınlık yarattı.