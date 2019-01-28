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Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın Las Vegas’taki düeti sosyal medyayı salladı
Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın Las Vegas’taki düeti sosyal medyayı salladı
Başrolünde yer aldığı A Star is Born filmi ile gündemden düşmeyen Lady Gaga'nın, Las Vegas konserinde Bradley Cooper'ın gözlerinin içine bakarak ağlaması sosyal medyaya damgasını vurdu...
Hale Ceylan BARLAS
Yaşam 28 Ocak 2019 - 11:41

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas konserlerine devam ediyor. Cumartesi günü ise konserinin sürpriz bir ismi vardı; Bradley Cooper. A Star Is Born filminde başrolü paylaştığı Cooper ile, sahnede düet yapan Gaga’nın tavırları sosyal medyada tepki topladı.
lady-gagaGaga’nın Cooper’a ‘Aşk’la bakması eleştirilirken, bunun reklam amaçlı yapıldığını düşünenler de bir hayli fazlaydı. Zira A Star Is Born filmi 91. Oscar Ödülleri için 8 dalda aday gösterildi ve dikkati üzerlerine çekmek istedikleri söylendi.

Bradley Cooper Shallow’u söylerken gözlerini ayırmayan, hatta bir ara ağlayan 32 yaşındaki Lady Gaga için ‘Kendine gel’, ‘Bradley’den uzak dur’, ‘Onun mutlu bir ailesi var Lady Gaga’ gibi yorumlar da yapıldı… Ünlü model Irina Shayk ile birlikte olan ve 1 yaşında kızları bulunan Cooper’ın Gaga’ya karşılık vermesi ise şaşkınlık yarattı.

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