Lady Gaga ve Madonna gibi isimler Pride – Onur Yürüyüşü’ne katıldı

Dün milyonlarca LGBTİ bireyi, gökkuşağı rengindeki bayraklarını dalgalandırmak için sokaklardaydı... Tarihteki en büyük eşcinsel yürüyüşüne sahne olan Pride Parade yani Onur Yürüyüşü'ne dünyaca ünlü isimler de eşlik etti. Festival havasında geçen etkinlikte kıyafetler gözalıcıydı...

Milyonlarca kişi dün, dünyanın dört bir yanında kutlanan Pride Parade – Onur Yürüyüşü’ne katılmak için sokaklardaydı… En büyük katılım ise New York’ta oldu. Sadece LGBTİ bireyler değil, dünyaca ünlü isimler de festival havasında geçen etkinlikte hazır bulundu. Kimi konser verdi, kimi yürüyüşe katıldı. Organizasyonu düzenleyenler, dün gerçekleşen yürüyüşün, tarihteki en büyük eşcinsel yürüyüşü olduğunu ilan etti.

Sadece New York’taki geçit törenine 150 bin kişi katıldı. 4 milyon kişinin de izlediği yürüyüşte kıyafetler de dikkat çekiciydi. Tam bir karnaval havasında geçen Pride Parade, aynı zamanda LGBTİ hareketini tetikleyen Stonewall ayaklanmasının da 50’nci yıldönümünü kutladı.

Kuzey Makedonya, Singapur, Türkiye, Hindistan, San Francisco, Londra gibi ülkelerde de kutlanan Onur Yürüyüşü’nün New York ayağına Lady Gaga, Madonna, Taylor Swift, Marc Jacobs, Paris Hilton, Celine Dion, Donatella Versace, Josephine Skriver ve Victoria Justice gibi dünyaca ünlü isimler de eşlik etti…

Dün İstanbul’da da Beyoğlu’nda kutlamalar vardı. Ne var ki Mis Sokak’ta başlayan yürüyüş, kısa sürede dağıtıldı..

Peki bu yürüyüş nasıl ortaya çıktı?

28 Haziran 1969 yılının sabahında polis, Stonewall Inn adlı bara baskın düzenledi. Yapılan baskında şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller ayaklandı ve polisleri bara hapsettiler. Bu durum o dönemle dünyanın konuştuğu tek konu oldu. Çünkü eşcinseller polisleri 4 gün boyunca bardan çıkarmadı. Sokaklarda çatışmalar başladı, eylemler yapıldı… İşte o gün, LGBTİ mücadelenin dönüm noktalarından biriydi ve tam 50 yıldır her haziran ayında Onur Yürüyüşü düzenlendi. Buradaki ‘Onur’ kişinin kendi oluşunun onuru, varoluşundan utanmayışıdır…