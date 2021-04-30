Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran 5 kişiye gözaltı

Şubat ayında, ünlü şarkıcının Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı. İki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Fischer, göğsünden yaralanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Los Angeles Lady Gaga'nın köpeklerin çalışmasında bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, aralarında köpekleri geri getiren kişinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Lady Gaga'nın köpekleri getirene sorgulamadan 500 bin dolar vereceğini söylemesinin ardından köpekleri getiren bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, dedektifler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga’ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini, köpeklerin değerinden dolayı köpekleri kaçırmış olabileceklerini aktardı.

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