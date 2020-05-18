Lady Gaga’ya 42 milyon dolar fidye şoku!

Lady Gaga'nın da için de bulunduğu pek ünlü ismin hukuk şirketi geçen hafta hacklenmiş ve Nicki Minaj, Madonno ve Christina Aguilera gibi isimlerin özel bilgileri ele geçirilmişti. Hackleyen kişiler şimdi de, Gaga'nın bilgileri karşılığında 42 milyon dolar fidye istedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga’ya fidye şoku… Geçen hafta, Gaga’nın da bağlı bulunduğu, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın avukatlık hizmetlerini yapan şirketin bilgisayarından ünlü isimlerin özel bilgileri çalınmıştı. Bir grup bilgisayar korsanının Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks’a düzenlediği siber saldırı sonucu çalınan bilgiler arasında sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, e-mail adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmalar yer alıyordu…

Hackerlar saldırı sonrası yeni bir hamle yaptı ve Lady Gaga’nın 756 GB’lık verileri karşılığı tam olarak 42 milyon dolar fidye istedi. Gaga'nın avukatları bunu ödemeyi reddedince verinin 2.4 GB internete yayıldı ve sözleşmeleri, canlı performansları ve işbirliği yaptığı bir takım şeyler sızdırıldı…