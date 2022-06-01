Las Vegas’ta düğün organizatörlerine ‘Elvis’ darbesi

Elvis Presley’in isim hakkını elinde bulunduran şirketin Las Vegas’taki düğünlerde Elvis taklitlerinin sahne almasını engelleme girişimi, organizasyon şirketlerinin tepkisini çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD'de 1977'de hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Elvis Presley'in isim hakkını elinde bulunduran şirket, Las Vegas'taki Elvis taklitlerine savaş açtı.

Associated Press'in haberine göre Authentic Brands Group şirketinin kentte çok popüler olan Elvis benzeri şarkıcıların kilise düğünlerinde sahneye çıkmasını engelleme girişimi büyük tartışma yarattı. Şirketin geçen ay Las Vegas'taki birçok şapele bu taleple mektup gönderdiği bildirildi.

MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Birçok düğün organizasyonu şirketi, bu kararın Elvis temasının çok popüler olduğu düğün sektörüne büyük darbe vuracağını belirtiyor. LasVegasElvisWeddingChapel.com sitesini işleten Kayla Collins, “Biz bir aile şirketiyiz ve şimdi karşımızda kurtlar var. Bu bizim ekmek paramız. Covid sonrası yeni toparlanmaya başlamıştık ve şimdi de bu çıktı” dedi.

Elvis Weddings isimli organizasyon şirketinin sahibi Kent Ripley de, “Elvis markasını korumak istiyorlar ama onu halktan kopararak neyi koruyacaklar” diye konuştu.

Las Vegas'ta düğün sektörü, Elvis temalı törenlerin de etkisiyle yılda 2 milyar dolar gelir elde ediyor. Elvis benzeri şarkıcıların sahneye çıkmaması halinde sektörün büyük kan kaybedeceği ifade ediliyor.