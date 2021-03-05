Lastik, sandalye, şezlong… Denizden 1 ton atık toplandı

10 dalgıç Gümbet Limanı’ndan denize daldı. Özellikle teknelerin bulunduğu noktalarda temizlik yapan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Lastikten, marangoz malzemelerine, pet şişeden cam şişeye birçok atık malzeme çıktı.

1 ton çöp ve atık malzeme çıkarılan deniz dibinden 20 adet şezlong çıkarıldı. Şezlongları gören belediye ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin dibinden çıkarılan şezlongların kim tarafından atıldığı nasıl limana kadar geldiği ise bilinmiyor.

2 saat boyunca deniz dibinde temizlik yapan dalgıç ekiplerinin her hafta bir limanda deniz dibi temizliği yapacakları öğrenildi.

“BUNU YAPANLAR PROFESYONEL DENİZCİLER”

Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyledi:

“Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda.”

“Yapılan temizlik tabii ki çok faydalı oluyor ama denizin dibini bilen bir insan olarak bunun daha profesyonel ekiple temizlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle bir ekip kurulur.”

Öte yandan, çok sayıda balık kafesi de dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Bir kafesin içerisinde ise onlarca yavru balık görüldü. Kafesi çıkaran dalgıçlar balıkları yeniden denize bıraktı. (İHA)