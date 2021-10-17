Latmos’un anlam dolu telden ayakkabıları

Bir grup sanatçı, öğretim üyesi ile doğa dostu, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan Latmos bölgesinin tanıtımına katkı sunacak sanatsal bir proje başlattı. Küresel hareketliliği simgeleyen telden ayakkabılarla enstalasyon çalışmalar yapıldı.

Latif SANSÜR

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Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nın güney eteklerinde, Kapıkırı Köyü ile iç içe Herakleia Antik Kenti'nde bir farkındalık çalışması yapıldı. Almanya Hamburg'ta yaşayan Uluslararası Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet Dilek, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, görüntü yönetmeni Ahmet C. Keskin, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ile doğa dostlarının çalışması, Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlükleri'nden alınan izinlerle gerçekleştirildi.

İLK MEKAN LATMOS

Kapıkırı ve Herakleia'yı gezmeye gelen yerli yabancı turistlerin ilgi gösterdiği çalışmada yaklaşık bin kişinin hazırladığı 500 telden ayakkabı kullanıldı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Ahmet Dilek şunları söyledi; “Tel ayakkabılarla küresel hareketliliği anlatıyoruz. Küresel hareketlilik; dünyada şu an olan savaşlar, mülteci akınları, göçmenlerin denizlerden ya da nehirlerden geçip, orada boğulanları, ya da kurtulmak için kayalıklara tırmananları, kendi hayatlarını yeniden yeşertebilmek için böyle yüksek kayalara tırmanıp karaya ulaşma çabalarını anlatmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İlk mekan olarak Latmos bölgesini seçtik. Çünkü tarihte yine savaş olaylarından kaçan insanlar, bu bölgeye sığınmışlar. Buradaki arazi yapısı kaçan insanları saklanmalarına ve gizlenmelerine elverişli olanaklar sunmuş”.

Bireysel düşünceler tellere yansıtılıyor

Yaptığımız çalışmayla bu bölgenin tanıtılmasına katkımız olmasını arzuladığının altını çizen Dilek sözlerine şöyle devam etti “Yapılan her ayakkabıyı kişinin kendi düşüncesi ve yaratıcılığıyla üretiyor. Bu kişiler birbirini tanımayan ve farklı şehir ve ülkelerden projeye destek veren kişiler. Tel ayakkabıları dünyanın farklı ülkelerinde ve bienallerinde sergilemeyi düşünüyoruz. Aynı çalışmanın ilk etapta Göbeklitepe, Peri Bacaları, Almanya Parlamento binası gibi mekanlarda da tekrarlanacağız”.

8 bin yıllık mutluluk

Etkinliğin küratörlüğünü yapan Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ise tel ayakkabıların bilimsel bir çalışma sonucu toplandığını belirterek, “Burada sosyal bir etkileşim deneyi yapmayı amaçladık. Birçok okulda ve TÜBİTAK 4005 projesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcıların yapmış oldukları ayakkabı iskeletlerini topladık. Türkiye'yi baz alıp, dünyadan da birçok parçayı bir araya getirerek evrensel bir bütünü oluşturmayı hedefledik. Çünkü yaşam bir bütün ve her şey birbirine bağlı. Latmos'ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.