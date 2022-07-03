Lavanta bahçesi fotoğraf stüdyosu oldu

Konya Ovası'nda oluşturulan lavanta bahçesi ilgi görüyor. Bahçeyi ziyaret eden 7'den 70 herkes lavantalar içinde fotoğraf çektiriyor.

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Karatay Belediyesinin 2019’da Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açıldığı daha ilk günden itibaren ilgi gören Lavanta Bahçesine gelenler, lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok alanda diledikleri gibi fotoğraflar çekiyor.

Ziyaretçilerden Emre Arslan, ”Düğün hazırlığı yapıyoruz ve öncesinde dış çekim için burayı tercih ettik. Daha önce çekim için şehir dışına gitmeyi planlıyorduk ama Karatay Belediyesinin böyle bir bahçesinin olduğunu duyunca buraya geldik. Her şey çok güzel çok beğendik” dedi.

Ali Taşbaş da Ailemle bahçeyi dolaştık, fotoğraf çektik. Çok güzel, çok beğendik. İnsanlar buraya gelerek bir nevi stresini atıyor’ ‘diye konuştu. (DHA)