Lavanta Festivali’nden renkli görüntüler

Didim'de düzenlenen Lavanta Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

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Her yıl Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Festivali, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda kapılarını bir kez daha açtı.

13 Temmuz’da CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak’ın da katılımıyla gerçekleştirilen görkemli bir tören ile başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale binlerce vatandaş katıldı.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çiçeklerin yanı sıra yine belediyeye bağlı heykel ve seramik atölyelerinde üretilen eserler ile süslenen festival alanı, lavanta tarlalarının eşsiz görüntüsü ve mis kokusu ile katılımcılara unutamayacakları dakikalar yaşattı. (İHA)