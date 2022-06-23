Lavanta şenliğinde nikah

Büyükçekmece Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 4'üncü Lavanta Hasat Şenliğinde ilk defa nikah kıyıldı. Ezgi Aral, Gökçen Kaynak çifti 8 yıllık birlikteliklerini şenlik kapsamında evlilikle taçlandırdı.

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Büyükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla 4üncü Lavanta Hasat Şenliği Türkoba Mahallesinde düzenlenen programla yapıldı. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte ilk defa nikah da kıyıldı.

Çiçeği burnunda çiftler nikah öncesi lavanta hasadı yaptı. Baysu Lavanta Bahçesindeki şenliğe katılanlar hem eğlendi hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Dr. Akgün, nikahtan sonra lavanta hasadı da yaptı.

Nikahtan önce konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmecede 800 hektardan fazla alanda tarım yapılıyor. Tarımı çeşitlendirmek istedik. Vatandaşımız lavanta ile buluştu para kazanmaya başladı. Bir süre sonra planlama yaparak Büyükçekmeceyi lavanta ve tıbbi aromatik bitkilerle donatacağız dedi.

ARAL: MOR RENGİNİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL BİR FIRSAT OLDU

Şenlikte evlenen Ezgi Aral da Çok heyecanlıyım hala ellerim titriyor. 8 yıllık bir ilişkimiz vardı evlilikle taçlandırdık mutluyum. Mor rengini çok seviyorum o yüzden güzel bir fırsat oldu. Bu bölgede lavanta bahçesi olduğunu biliyordum istiyordum da başkanımız Hasan Akgün bize jest yaptı kendisine çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ÇOK MUTLUYUM

Gökçen Kaynak ise 8 yıldır birlikteyiz ama tabi ki sevgililikle evlilik aynı şey değil. Şu anda çok mutluyum. Sözlenmemiz de değişik olmuştu. Nikahımızı da böyle bir şenlikte yapmak nasip oldu. Belediyemizdeki tarım müdürlüğüne bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Her şey harikaydı, çok güzel oldu diye konuştu.

İSTANBUL HAYATINDAN KAÇIP LAVANTA ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Baysu Lavanta Bahçesinin sahipleri PTT’den emekli Sedat Baysu ve moda tasarımcısı Mine Baysu çifti emekli olduktan sonra Büyükçekmece’de babadan kalma arazide lavanta üreticiliğine başladı. 4 yılda katma değeri yüksek yağ, sabun ve kolonya gibi kimyasal ilaç kullanmadan üretilen ürünler elde eden çift, yurt dışına da açıldı.

Lavanta üreticiliğine başlama hikayelerini anlatan Mine Baysu da Leventte yaşıyorduk, eşim emekli olunca babadan kalma arazisi vardı bu tarafa taşındık. Bizi artık İstanbul hayatı yormuştu. Eşimin tavsiyesiyle lavanta dikmeye başladık. İlk başladığımızda bölgede yeniydik, ne getireceğini de bilemedik ama sonuç mükemmel oldu. Elde ettiğimiz lavantalardan tıbbi yağ ürettik şişeleyip tüketiciyle buluşturuyoruz. Katma değeri yüksek gelir elde ediyoruz. Ayrıca sabun, oda kokusu, kolonya üretiyoruz. Büyükçekmece turistik olarak önemli bir ilçe turizme de açtık. İnanılmaz bir ilgi var, güzel geri dönüşler oldu. Her gelen çok memnun kalarak dönüyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Kuveyt, Katar, Dubai ağırlıklı olmak üzere yurt dışından da misafirlerimiz geliyor. Hazırladığımız ürünleri misafirlerimiz alıp ülkelerine götürüyor ve oradan da siparişler gelmeye başladı dedi.

İşleri daha da büyütmek istediklerini belirten Sedat Baysu da 14 dönüm arazi üzerinde lavanta üretmeye başladık. Tam verim üçüncü yıldan sonra alınıyor. Bu yıl tahminlerimize göre 400-450 kilo yaş lavanta elde edeceğiz. Bundan da 10-15 litre yağ verimi bekliyoruz. Bakımı biraz zor ilaç kullanmıyoruz. Organik tarım yapıyoruz. Aralarda yabani ot çok çıkıyor. Elle temizliyoruz bu da maliyeti yükseltiyor dedi. DHA