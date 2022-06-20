Lavanta tarlaları komşu illerden ziyaretçileri ağırlıyor

Edirne'de bu yıl 5'incisi düzenlenen lavanta tarla günleri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

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Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5’incisi Karaağaç Mahallesi’nde ziyarete açılan lavanta tarlalarına çevre illerden ve komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan’dan da de ziyaretçiler akın etti.

Mor renkli görüntüsü ve güzel kokusu ile ziyaretçileri büyüleyen lavanta tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna döndü vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

İstanbul’dan giden Şehnaz Atmaca, “Lavanta festivali harika görünüyor. Çok güzel ve rahatlatıcı bir kokusu var. Alana girmeden bile lavantaların kokusu gelmeye başlıyor. Çok güzel ve renkli fotoğraflar çekiliyor. Harika bir ortam. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Mersin’den giden Semiha Bıyık ise “Dünürüm, oğlum, gelinim ve torunum ile geldim. Çok mutlu oldum. Lavantalar çok güzel” diye konuştu. (İHA)