Lavanta tarlasına “Arı Müzesi”

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 380 dekarlık lavanta tarlasına "Arı Müzesi" yapılıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afşin Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, “Arı Müzesi”, Beyceğiz Mahallesi kırsalındaki lavanta tarlasına inşa ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje tamamlandığında Afşin’in bir ilke imza atacağını söyledi.

İlçenin alternatif turizm alanlarını genişletmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Güven, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yine bir ilk olacak. Afşin Arı Müzesi projemizi hayata geçiriyoruz. İlçemize, tek parçada dünyanın en büyük lavanta tarlasını oluşturduk, ardından içine bir kısmı cam olan ve ziyaretçilerimizin arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını gözlemeyebileceği arı evini kurduk. Şu anda da arı müzemizle arı dünyası ve kafeteryasını oluşturuyoruz.” dedi.

Güven, projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Güven, “Görsel olarak farklı bir proje olacak. İlk defa denenen bir inşaat konsepti olacak. Oval binalar tasarlandı. Ziyaretçilerimiz arıya ilişkin her detayı burada görüp inceleyebilecek.” diye konuştu. AA