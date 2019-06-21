Lavanta yağı nedir? Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Lavanta yağının sağlık için faydaları arasında stres ve anksiyeteyi azaltma, sinir gerginliğini ortadan kaldırma, ağrıyı hafifletme, kafa derisini ve cildi dezenfekte etme, akneyi önleme, kan dolaşımını artırma ve solunum problemlerini tedavi etme becerisi sayılabilir. Lavantanın Latince adı, özellikle hoş aroması nedeniyle “yıkamak” anlamına gelen Lavare'dir. Şimdi lavanta yağını daha yakından tanıyalım ve faydalarından bazılarını birlikte öğrenelim…

Lavanta yağı çoğunlukla lavanta bitkisinin çiçeklerinden, özellikle buhar damıtma yoluyla çıkarılır. Yüksek ve kırsal kesimlerde yetişen lavanta, yaklaşık 40-50 cm uzunluğunda olup yeşil ve gri renkli yapraklara sahip mor çiçekli bir bitkidir. Lavanta çiçekleri hoş kokulu oldukları için yüzyıllardır geleneksel olarak parfüm yapımında kullanılmıştır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan lavanta gerek yağ gerekse çay olarak tüketilebilir. Lavanta yağı, aromaterapide ve birçok aromatik preparat ve kombinasyonda çok faydalıdır.

Bugün lavanta yağı, bir aromaterapi yağı, jeller, infüzyonlar, losyonlar, sabunlar, bebek ürünleri ve mumlar dahil olmak üzere çeşitli formlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

LAVANTA YAĞININ FAYDALARI

Lavanta yağının çeşitli sağlık yararları şunlardır:

Stres ve anksiyeteyi hafifletir

Lavanta yağı, sinirler ve anksiyete sorunları için mükemmel bir sakinleştirici bir kokuya sahiptir. Bu nedenle, migren, baş ağrısı, depresyon, sinir gerginliği ve duygusal stres tedavisinde de yardımcı olabilir. Canlandırıcı aroması, zihinsel aktiviteyi arttırırken, sinirsel yorgunluğu ve huzursuzluğu ortadan kaldırır. Otonom sinir sistemi üzerinde iyi araştırılmış bir etkiye sahiptir.

Ağrıyı hafifletir

Kasları, eklem ağrılarını, burkulmaları ve sırt ağrısını hafifletebilir. Etkilenen bölgeye lavanta yağını masaj yapın. Lavanta yağı ayrıca böcek sokması sonrasında ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Etkilenen alan üzerinde hafifçe masaj yapın ve etkisini görün.

Çeşitli cilt bozukluklarının tedavisi

Akne, egzama ve kırışıklıklar gibi cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir. Aynı zamanda yaraların, kesiklerin ve yanıkların iyileştirilmesinde yardımcı olur.

Saçlarınızı sağlıklı tutuyor

Saç ve saç derisini besleyen lavanta aynı zamanda saç derisinin dezenfekte olmasını sağlayarak bit ve sirkelerden arındırılmasına yardımcı olur. Lavanta, saç dökülmesini tedavi etmek için muhtemelen etkilidir, sadece yedi aylık tedaviden sonra saç büyümesini yüzde 44’e kadar artırdığı yapılan bir çalışmada kanıtlanmış.

Sindirimi geliştirmeye yardımcı olur

Lavanta yağı, bağırsağın hareketliliğini artırarak mide ağrısının, hazımsızlık, kolik, kusma ve ishalin tedavi edilmesine yardımcı olabilecek safra ve mide sularının üretimini uyarır.

Solunumsal bozuklukları rahatlatır

Lavanta yağı, soğuk algınlığı ve grip, boğaz enfeksiyonları, öksürük, astım, boğmaca, sinüs tıkanıklığı, bronşit, bademcik iltihabı ve larenjit gibi solunum problemleriyle mücadeleye yardımcı olabilir. Boynunuza, göğsünüze veya sırtınıza uygulanabilir. Buhar inhalasyonu yoluyla veya bir vapourizör yoluyla solunabilir.

Kan dolaşımını artırır

Yüksek kan basıncı seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur ve hipertansiyonu azaltmak için kullanılabilir.

Ruh halini iyileştirir

Lavanta kokusu çok ferahlatıcıdır. Sinirleri yatıştırır ve stresin etkilerini en aza indirir.

Uyku ve uykusuzluk için lavanta

Lavanta yağı, sakinleştiri özelliği nedeniyle uyku süresi, uykuya dalma ve uykusuzluk gibi sorunları azaltarak genel uyku kalitesini % 60 oranında artırır.