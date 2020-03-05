Lavantalar alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasına girdi
Alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasına giren lavantalar, günümüzde kozmetikten alternatif tıbba, temizlik ürünlerine kadar pek çok sektörde kullanılmaya başlandı.
Lavantalardan elde edilen yağlarla doğal bitkisel lavanta ürünleri, kişisel bakım ürünleri,ev ve ofis ürünleri,hayvan dostu ürünler ve sabun grubu ürünler üretiliyor.
Lavantalar, kendi ana vatanına en uygun şartları taşıyan Gelibolu – Kavakköy bölgesinde de yoğun olarak üretiliyor.