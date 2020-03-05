Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Lavantalar alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasına girdi
Lavantalar alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasına girdi
Tarihi 5000 yıldan daha eskiye dayanan, kil tabletlerde yerini almış, Mezopotamya'dan Sümerler'e, Romalılar'dan Osmanlıya, Kraliçe Elizabeth’den, Hürrem’e kadar kullanım alanı bulmuş bitkisel tıbbın ve herbalizmin vazgeçilmezi lavanta yağlı ürünler, birçok sektörde kullanılmaya başlandı. En çok kullanım alanı ise, alternatif tıp.
Sozcu.com.tr
Yaşam 5 Mart 2020 - 12:13

Alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasına giren lavantalar, günümüzde kozmetikten alternatif tıbba, temizlik ürünlerine kadar pek çok sektörde kullanılmaya başlandı.

Lavantalardan elde edilen yağlarla doğal bitkisel lavanta ürünleri, kişisel bakım ürünleri,ev ve ofis ürünleri,hayvan dostu ürünler ve sabun grubu ürünler üretiliyor.

GELİBOLU-KAVAKKÖY BÖLGESİNDE YOĞUN ÜRETİLİYOR

Lavantalar, kendi ana vatanına en uygun şartları taşıyan Gelibolu – Kavakköy bölgesinde de yoğun olarak üretiliyor.