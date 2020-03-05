Lavantalar alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasına girdi

Tarihi 5000 yıldan daha eskiye dayanan, kil tabletlerde yerini almış, Mezopotamya'dan Sümerler'e, Romalılar'dan Osmanlıya, Kraliçe Elizabeth’den, Hürrem’e kadar kullanım alanı bulmuş bitkisel tıbbın ve herbalizmin vazgeçilmezi lavanta yağlı ürünler, birçok sektörde kullanılmaya başlandı. En çok kullanım alanı ise, alternatif tıp.