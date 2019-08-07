Lazer operasyonlarla ilgili merak edilenler…

29 yıldır ülkemizde başarıyla uygulanan Lazer teknolojisiyle hastalar 10 dakikalık bir operasyondan sonra çok daha konforlu bir yaşama kavuşabiliyordu.

Ülkemizde en son kullanılmaya başlanılan yeni teknik lazerle artık bu süre saniyelere indi. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker, lazer operasyonlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Yüksek numaralı miyop, hipermetrop ve astigmat hastalarına da uygulanabilen bu teknik özel göz takip sistemine de sahip olduğu için daha konforlu bir operasyon sağlıyor. Bu lazerle Wavefront ve Supracor tekniklerinde de başarı oranı daha da arttı.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Göker merak edilen sorulara şöyle yanıt verdi:

Yeni teknik lazerle hangi numaralar tedavi edilebiliyor?

-11 numaraya kadar miyoplar-7 numaraya kadar Astigmatlar, Astigmatların tümü (miyop astigmat, hipermetrop astigmat ve mixed astigmat) -7/7.5 numaraya kadar olan hipermetroplarda başarı oranı yüzde 95'i geçti.

Operasyon süresi nedir?

3 saate yakın süren muayeneler sonrası tedavi planlanıyor, operasyon muayenenin tam tersi çok kısa sürüyor. Her iki gözün tedavisi artık 10 dakikadan da kısa sürede tamamlanıyor. Lazerle göz tedavilerinde ileri bir teknoloji kullanıldığı için operasyonlar bu kadar kısa sürüyor.

Hangi anestezi yöntemi uygulanıyor?

Görme bozukluklarının lazerle tedavisinde genellikle damla şeklinde anestezi uygulanıyor. Damla anestezi dediğimiz ve iğne olmayan çok etkili bir damlayı 3 kere göze damlatıyoruz. Çok etkili bir anestezi türü olduğu için hasta hiçbir ağrı hissetmiyor. Hatta o damlayla katarakt ameliyatı bile yapılabiliyor. Operasyon sırasında hastayla sohbet edebiliyoruz. Ayrıca lazer göze kilitlendiği için hasta gözünü oynatsa bile lazer onu takip ediyor ve problem çıkmıyor.

Normal hayata dönüş ne zaman oluyor?

Lazerden sonra aynı gün hasta evine gidip dinleniyor. Ertesi gün uyanıp gözünü açtığında normal görüşüne kavuşuyor. Ertesi gün yapılan kontrolden sonra hasta günlük hayatına dönüyor. Duş alıyor, işe gidiyor, arabasını, bilgisayarını kullanabiliyor.

Hala lazerin geleceği konusunda bazı hastalarda şüpheler var…

Gözde lazer dünyada 29 yıldır, ülkemizde 27 yıldır uygulanıyor. Psikolojik sınır olan 20 yılı çoktan geride bıraktık. Türkiye lazerde ileri bir noktada, yıllarca Avrupa'dan çok sayıda doktor lazeri öğrenmek için bize geldi.

İşlem riskli mi?

Başlangıç olarak gözü kaybetme, kör olma riski olmadığını söyleyebiliyoruz. Çünkü bu tedavi göz dışı bir ameliyat oluyor. Eğer gözü bir portakal olarak düşünürsek, ameliyatı kabuk kısmına yapıyoruz, içine girmiyoruz. Lazer tedavisi deneyimli bir cerrah ve ileri teknoloji kullanılarak yapıldığı takdirde gözde ciddi kalıcı bir hasar olma ihtimali yok. Çok nadir yüzde 1 olasılıkla oluşabilecek küçük komplikasyonlar ikinci bir müdahale ile sorunsuz bir şekilde düzeltilebiliyor. Ama deneyimin ve ileri teknolojinin önemini tekrar vurgulamak isterim. Geçmişte lazer ameliyatı olmuş bir hastada daha sonra katarakt oluşursa katarakt ameliyatı olmasında herhangi bir problem yok.