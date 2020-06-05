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Lea Michele, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle işinden kovuldu
Lea Michele, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle işinden kovuldu
Lea Michele, George Floyd'un öldürülmesi ardından ırkçılığın bitmesi üzerine tweetler attı. Yıllar önce aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Samantha Ware ise kendisine ırkçılık yaptığını hatırlatınca, yüzü olduğu markadan kovuldu...
Yaşam 5 Haziran 2020 - 09:50

Amerikalı ünlü oyuncu Lea Michele de herkes gibi Afro Amerikalı George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesini kınayan tweetler attı. 2009’da ünlü olmasını sağlayan Glee dizisindeki rol arkadaşı Samantha Marie Ware ise, Michele’nin iki yüzlü olduğunu söyleyerek geçmişte aralarında yaşananları anlattı. O dönem Michele’in kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ve bir keresinde peruğuna dışkılamakla tehdit ettiğini ileri sürdü ve “İlk TV dizimin setini benim için nasıl cehennem haline getirdiğini hatırla. Çünkü ben asla unutmayacağım” dedi.

Lea Michele

Bu iddialardan sonra, Lea Michele’in reklam yüzü olduğu firma da harekete geçti. Yönetim, oyuncu ile aralarındaki anlaşmanın sona erdiğini açıklayarak, ırkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir türünü affetmediklerini belirtti. Lea Michele ise o dönem yaşananları ve söylediklerini hatırlamadığını ancak ne olursa olsun kimseye kötü hissetirme hakkı olmadığını kabul ederek özür diledi.

Samantha Marie Ware