Lea Michele, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle işinden kovuldu

Amerikalı ünlü oyuncu Lea Michele de herkes gibi Afro Amerikalı George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesini kınayan tweetler attı. 2009’da ünlü olmasını sağlayan Glee dizisindeki rol arkadaşı Samantha Marie Ware ise, Michele’nin iki yüzlü olduğunu söyleyerek geçmişte aralarında yaşananları anlattı. O dönem Michele’in kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ve bir keresinde peruğuna dışkılamakla tehdit ettiğini ileri sürdü ve “İlk TV dizimin setini benim için nasıl cehennem haline getirdiğini hatırla. Çünkü ben asla unutmayacağım” dedi.

Bu iddialardan sonra, Lea Michele’in reklam yüzü olduğu firma da harekete geçti. Yönetim, oyuncu ile aralarındaki anlaşmanın sona erdiğini açıklayarak, ırkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir türünü affetmediklerini belirtti. Lea Michele ise o dönem yaşananları ve söylediklerini hatırlamadığını ancak ne olursa olsun kimseye kötü hissetirme hakkı olmadığını kabul ederek özür diledi.